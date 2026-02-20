Rapito un bambino al Vomero | il falso allarme che circola su Whatsapp

Allarme rapimenti al Vomero, l'audio è una fake news che gira su Whatsapp: nessun riscontro dalle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Bergamo, bambina di 1 anno e mezzo vittima di tentato rapimento da parte di un uomo che le rompe una gamba; Parla il papà della bimba di 18 mesi che un 37enne senza fissa dimora ha tentato di rapire in un supermercato ? Intervista Alfredo Ranavolo/Tg1; Si fionda su un bimbo al supermercato e cerca di rapirlo: 45enne arrestato; Un uomo di 70 anni ha provato a strapparmi di mano mia figlia al parco giochi: l'incubo vicino Firenze.

Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo». Il video choc, arrestato un 45enne«Questo non è tuo figlio, dammelo!». E tenta di rapire un bambino al supermercato. Attimi di paura il 17 febbraio intorno alle 19.30 all'Md di via ... ilmessaggero.it

Dopo Bergamo, colpo anche a Caivano: ubriaco, tenta di rapire un bambino di 5 anni al supermercato. Arrestato un 45enneUn uomo di 45 anni di nazionalità ghanese ha tentato di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato ... affaritaliani.it

Il bambino di 5 anni che ha rischiato di essere rapito a Caivano (NA) sta bene, anche se è ancora scosso per quanto accaduto: è stato avvicinato e più volte afferrato da un uomo ubriaco, un 45enne ghanese, che ha tentato di portarlo via mentre si trovava con - facebook.com facebook

Bambino di 5 anni rapito dall'ICE nell'area di Minneapolis e trattenuto insieme al padre in una struttura in Texas @luigispinola x.com