Rapito un bambino al Vomero | il falso allarme che circola su Whatsapp
Una notizia falsa ha circolato su Whatsapp, affermando che un bambino sarebbe stato rapito al Vomero. La voce, diffusa tramite un messaggio audio, ha causato paura tra i residenti. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno smentito immediatamente l’accaduto, dichiarando che non ci sono segnalazioni ufficiali di rapimenti in zona. Si tratta di un allarme infondato che ha generato confusione tra i cittadini. Le autorità raccomandano di verificare le notizie prima di condividerle sui social.
Allarme rapimenti al Vomero, l'audio è una fake news che gira su Whatsapp: nessun riscontro dalle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Fanpage.it
