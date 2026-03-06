io studente bergamasco in messico picchiato a sangue al funerale del narcos

Un giovane studente bergamasco di 22 anni, in viaggio in Messico per uno scambio universitario, è stato vittima di un'aggressione durante un funerale. L'evento si è svolto a Guadalajara, dove era presente in occasione della cerimonia per un boss della criminalità locale. Dopo la morte del leader, si sono verificati scontri armati e veicoli in fiamme in diverse zone della città.

IL RACCONTO. Il 22enne Emilio Previtali era a Guadalajara per uno scambio universitario: «Dopo la morte del boss El Mencho sparatorie e auto in fiamme. Ero a 300 metri dalla bara dorata, quando i bodyguard dei narcotrafficanti mi hanno assalito». «Ero in Messico da poche settimane, per il semestre universitario all’estero. E, vista la mia curiosità, dopo lezione ho deciso di andare al vicino cimitero per dare un’occhiata ai funerali del narcos El Mencho, il leader del cartello di Jalisco. C’era tantissima polizia ma si poteva passare, essendo un luogo pubblico. Insieme ad altri curiosi ero a circa 300 metri dalla bara dorata, molto lontano, senza disturbare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

