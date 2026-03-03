messico studente italiano aggredito al funerale di el mencho

Uno studente italiano che sta partecipando a uno scambio culturale in Messico è stato aggredito durante un funerale di El Mencho. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha coinvolto direttamente il giovane italiano, che si trovava sul posto al momento dell’incidente. La polizia locale sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Si era avvicinato per scattare alcune foto, durante le esequie del noto narcotrafficante, quando è stato accerchiato e colpito a sangue Brutta disavventura per uno studente italiano che, in questo periodo, sta facendo uno scambio culturale in Messico. È stato brutalmente picchiato a Zapopan, nello Stato di Jalisco, all'interno del cimitero "Recinto de la Paz". Il fatto è avvenuto durante il funerale del noto narcotrafficante Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho". L'episodio è stato riportato dai media messicani e confermato dall'ambasciata italiana di Città del Messico, che si è subito messa in contatto con l'università presso cui il connazionale stava effettuando lo scambio, per offrire assistenza consolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

