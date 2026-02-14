Investe con l' auto una donna che attraversa la strada e si allontana senza soccorrerla | denunciata

Venerdì 13 febbraio, nel centro di None, un’auto ha investito una donna mentre attraversava la strada, poi il conducente si è allontanato senza prestarle soccorso. La donna è rimasta a terra, ferita, mentre l’auto si è subito allontanata velocemente. La polizia sta cercando di rintracciare il veicolo e il conducente, che ora rischiano una denuncia penale.

Un drammatico incidente è stato registrato nella serata di venerdì, 13 febbraio, nel centro cittadino di None, in provincia di Torino. Erano circa le 20 quando un'auto, a bordo della quale viaggiava una donna, all'altezza di via Torino ha investito una passante che sembra stesse attraversando la strada. Prima l'impatto e poi l'allontanamento senza prestare soccorso, come avrebbero riportato diversi testimoni che si trovavano sul posto. Immediato l'intervento da parte della Radiomobile dei Carabinieri di Pinerolo, a cui sono affidate le indagini, e dei sanitari di Azienda Zero, Croce Rossa di Castagnole e Croce Bianca di Orbassano.🔗 Leggi su Torinotoday.it

