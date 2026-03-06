Inter U23 addio Monza? Per il prossimo anno spunta una possibile nuova casa

L'Inter U23 potrebbe cambiare casa nel prossimo campionato, con una possibile nuova sistemazione che sta emergendo come opzione. La squadra attualmente gioca al centro sportivo di Milano, ma si parla di spostamenti per la stagione 2024-2025. La decisione riguarderebbe le modalità di allenamento e le partite ufficiali, mentre ancora non ci sono conferme definitive sulla destinazione.

Inter U23. Potrebbero esserci novità importanti per il futuro dell'Inter U23 in vista della prossima stagione. La formazione nerazzurra, che rappresenta il progetto dedicato allo sviluppo dei giovani talenti del club, potrebbe infatti cambiare casa per le proprie partite interne. Una decisione legata alla scadenza dell'attuale accordo con il Monza per l'utilizzo dello stadio. Secondo quanto trapela, l'intesa che consente alla squadra allenata da Stefano Vecchi di disputare le gare casalinghe all'U-Power Stadium terminerà a giugno e difficilmente verrà rinnovata. Una situazione che spinge la società nerazzurra a valutare nuove soluzioni logistiche per la prossima stagione.