Claude non è un’arma | l’illusione pericolosa di dare intenzioni all’intelligenza artificiale

Claude non è un’arma né un ladro, e non si può definire come Bonnie e Clyde. La sua presenza suscita la domanda su come gli esseri umani attribuiscano intenzioni soggettive a strumenti tecnologici, portati a vedere agenti con scopi e volontà proprie anche dove non ci sono. La discussione riguarda la percezione e le interpretazioni che vengono fatte di fronte a queste intelligenze artificiali.

Claude è un’arma? Un ladro? Bonnie e Clyde e adesso si è aggiunto Claude? È curioso come noi umani, portati a vedere agenti intenzionali ovunque, tendiamo a dare a degli strumenti delle intenzionalità soggettive. Mi riferisco all’ultimo (dei tanti) report di cybersicurezza a partire da un caso descritto nella stampa internazionale, un hacker che ha usato il chatbot di Anthropic, Claude appunto, per colpire diverse agenzie governative in Messico rubando 150 gigabyte di dati. La notizia, partita da Bloomberg, ha fatto il giro del mondo spesso con titoli come quello di Dagospia: “L’intelligenza artificiale è una cyber-arma”. Cosa significa? Niente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

