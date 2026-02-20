Caffè | tutti i pro e i contro per ansia pressione e denti
Il caffè può influenzare l’ansia, la pressione e la salute dei denti, secondo uno studio recente. La caffeina, presente in molte bevande, stimola il sistema nervoso e può aumentare il battito cardiaco. Tuttavia, assumerne con moderazione potrebbe offrire benefici come la protezione di fegato e cervello. Gli esperti raccomandano di non superare le tre o quattro tazzine al giorno per evitare effetti negativi. Chi consuma caffè dovrebbe monitorare la propria reazione e limitare l’assunzione se avverte fastidi.
Non è solo una semplice bevanda. Con 35 miliardi di tazzine consumate ogni anno da Trieste in giù, il caffè è un rito irrinunciabile e un'abitudine radicata per milioni di italiani. È inevitabile dunque farsi la domanda delle domande: fa bene o fa male? E la risposta, come sempre in questi casi, non è mai tranchante. La comunità scientifica infatti tende oggi a riconoscere che, nella popolazione adulta sana, il caffè possa ragionevolmente essere considerato un alleato della salute. Ma con alcuni distinguo che è bene tenere in considerazione: dalle quantità giuste alla qualità della materia prima, fino alle modalità di preparazione e soprattutto al profilo individuale del consumatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Caffè, pro e contro (e falsi miti) della caffeina. L'americano è davvero più sano dell'espresso? Le alternativeTra chi ne abusa e chi invece lo evita, la convinzione più diffusa, spiega il dottor Spattini, «è che il caffè sia sempre dannoso oppure sempre benefico», quando, invece, giocano in merito diversi ... leggo.it
