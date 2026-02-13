Integratori alla curcuma | funzionano davvero? Ecco i pro e i contro

Negli ultimi mesi, molte persone hanno iniziato a usare integratori alla curcuma dopo aver letto di potenziali benefici per la salute. La causa di questa tendenza sta nel fatto che la curcumina, il principio attivo della spezia, viene promossa come un rimedio naturale contro infiammazioni e dolori. Tuttavia, non tutti sono sicuri se queste pillole funzionino davvero, specialmente senza evidenze chiare. Recenti studi indicano che la curcumina può avere effetti antinfiammatori, ma i risultati non sono sempre convincenti.

La curcuma è una spezia di colore giallo intenso, utilizzata da secoli nella cucina asiatica e nella medicina tradizionale. Il suo principale principio attivo è la curcumina, un composto naturale che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Negli ultimi anni la curcuma, oltre che nei suoi usi in cucina, è diventata molto popolare anche nel mondo degli integratori. Capsule e compresse promettono di concentrare quantità elevate di curcumina, ben superiori a quelle che si assumerebbero semplicemente usando la spezia in cucina. L’interesse nasce dal fatto che l’infiammazione cronica è coinvolta in molte condizioni comuni, dai dolori articolari ai disturbi dell’umore, sembra essere utile contro l'insonnia, l'ansia e la depressione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Epatite correlata a integratori alla curcuma. I casi arrivano a 11. Lo ha segnalato l'Iss. Il Ministero: I consumatori sono invitati a titolo precauzionale a sospendere temporaneamente il consumo di tali prodotti. L'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato al 23

