Dopo il folle inseguimento denuncia gli agenti della Municipale | Hanno dichiarato il falso

Dopo un inseguimento avvenuto nella notte del 9 dicembre, tre agenti della Municipale di Rimini sono rimasti feriti in un incidente che ha coinvolto anche un'auto in fuga e una vettura distrutta. Un uomo ha successivamente denunciato gli agenti, accusandoli di aver dichiarato il falso. La vicenda si arricchisce ora di un nuovo capitolo con questa denuncia.

Il personale della Locale già al centro di un'altra inchiesta per la stessa vicenda accusati di aver picchiato a sangue l'automobilista fuggitivo Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda del folle inseguimento che, nella notte dello scorso 9 dicembre, si concluse con una paurosa carambola che distrusse una vettura della Municipale di Rimini e l'Audi TT del fuggitivo e vide tre agenti rimanere feriti nell'incidente. In seguito al sinistro venne arrestato il conducente dell'Audi, un 48enne foggiano residente a Misano, che comparso il giorno successivo davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia suscitò l'attenzione del pubblico ministero per le condizioni in cui si era presentato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

L'automobilista fuggitivo davanti al giudice: "Gli agenti della Municipale mi hanno picchiato"Ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi il 41enne foggiano, residente a Misano, protagonista del folle inseguimento con la Municipale di Rimini...

