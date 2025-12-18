L' automobilista fuggitivo davanti al giudice | Gli agenti della Municipale mi hanno picchiato
Un inseguimento sfrenato a Rimini ha portato a un incidente violento e a un processo per un automobilista fuggitivo, che ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi. La vicenda, avvenuta lo scorso 9 dicembre, ha coinvolto tre agenti della Municipale finiti in ospedale e due veicoli distrutti, lasciando dietro di sé un clima di tensione e polemiche sulla gestione dell’accaduto.
Ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi il 41enne foggiano, residente a Misano, protagonista del folle inseguimento con la Municipale di Rimini che, lo scorso 9 dicembre, si era concluso con 3 agenti della Locale finiti al pronto soccorso e due auto distrutte.
