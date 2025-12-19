Iscrizioni alla prima classe del liceo del Made in Italy 2026 27 Online il sito dedicato le discipline ed esempi di laboratori interdisciplinari

Scopri il nuovo percorso liceale del Made in Italy 2026/27, un’opportunità unica per approfondire le eccellenze italiane attraverso discipline innovative e laboratori interdisciplinari. Il sito dedicato è ora online, offrendo informazioni su iscrizioni, programmi e esempi di attività pratiche. Un percorso che valorizza le competenze e la cultura del nostro patrimonio, preparandoti a un futuro professionale ricco di opportunità nel mondo del Made in Italy.

Il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 ed è stato introdotto dall'art. 18 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023.

Iscrizioni alla prima classe del liceo del Made in Italy 2026/27. Indicazioni - Il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. orizzontescuola.it

Iscrizioni a scuola, si fa tutto online sulla piattaforma Unica, dal 13 gennaio al 14 febbraio. Serve la Cie (o lo Spid) - La nota del ministero informa sui tempi per le iscrizioni alle classi prime di tutti i cicli scolastici. corriere.it

