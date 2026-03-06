Inquinamento sul molo di Marina | Soste prolungate dei rimorchiatori che bruciano nafta pesante

Un lettore segnala frequenti soste dei rimorchiatori presso il Molo Dalmazia Guardiano Sud nel porto di Ravenna, dove si presume vengano bruciati grandi quantitativi di nafta pesante. Le imbarcazioni rimangono ferme per diverse ore durante la giornata, in attesa tra una nave e l’altra. La segnalazione evidenzia la presenza di attività di combustione prolungata che potrebbe contribuire all’inquinamento locale.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Scrivo queste righe per porre alla Vs attenzione le ripetute soste che nell’arco della giornata i rimorchiatori del porto di Ravenna fanno presso Molo Dalmazia Guardiano Sud, in attesa fra una nave e la successiva dove anzichè rientrare ai propri ormeggi posti in corrispondenza della fabbrica vecchia( in una zona del porto industriale dove non arrecano alcun fastidio) i rimorchiatori accostano al Molo Guardiano sud, sostano mantenendo i motori accesi anche per 45 minuti e alla ripartenza emettono una quantità rilevante di particolato che ricade sul molo su chi passeggia oltre che sulle barche li dietro ormeggiate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

