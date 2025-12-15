Nave incagliata a Marina di Massa rimorchiatori in azione | la Guang Rong sarà trasferita e rottamata a Livorno

Una nave incagliata a Marina di Massa, la Guang Rong, sarà trasferita a Livorno per essere rottamata. Il 28 gennaio scorso, la nave ha urtato il pontile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, portando all'intervento dei rimorchiatori per la gestione del relitto.

Era il 28 gennaio scorso quando la nave Guang Rong, battente bandiera cipriota e adibita al trasporto di detriti, finì contro il pontile a Marina di Massa a causa del maltempo. Dopo quasi un anno di attività di messa in sicurezza e lo svuotamento completo dell'imbarcazione, conclusosi. Livornotoday.it

