Multe e soste a pagamento sul litorale LpRa | In estate è Marina a pagare il prezzo più alto

Durante l’estate 2025, le multe e le tariffe di sosta a pagamento hanno inciso significativamente sulle località balneari del litorale ravennate. Una analisi di Lista per Ravenna ha esaminato l’impatto di queste misure nelle nove principali località da Casal Borsetti a Lido di Savio, concentrandosi sui mesi di maggiore affluenza turistica, giugno, luglio e agosto. I dati offrono uno spaccato delle restrizioni e delle spese sostenute dai visitatori nel periodo di punta.

Lista per Ravenna ha raccolto per ciascuna delle nove località litoranee di Ravenna, da Casal Borsetti a Lido di Savio, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 e cioè il periodo clou del turismo balneare, i dati sugli incassi del Comune suddivise per multe per infrazioni al divieto di sosta nella viabilità lungomare, a norma del codice stradale, multe per le stesse infrazioni nelle aree retrostanti gli stabilimenti balneari, a norma del codice della navigazione, multe per il divieto di accesso alla corsia riservata del viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna e soste a pagamento negli stalli a righe blu.

