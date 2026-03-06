Da alcuni mesi è attiva la campagna annuale dell’Inps per l’ammissione alla pratica forense per gli anni 2025-2026. Sono stati pubblicati i requisiti necessari, le modalità di selezione e le scadenze da rispettare per chi intende partecipare. La procedura coinvolge candidati interessati a intraprendere il percorso formativo presso l’ente e prevede passaggi specifici per la presentazione delle domande.

Sono diversi mesi ormai che è stata avviata la campagna annuale per l’ammissione alla pratica forense presso l’Inps. L’iniziativa, rivolta ai laureati in giurisprudenza iscritti al Registro dei praticanti avvocati, consente di svolgere il tirocinio legale presso l’Avvocatura centrale o le Avvocature territoriali dell’Istituto di previdenza nazionale. La procedura di presentazione delle domande è stata aperta il 1° ottobre 2025 e lo sarà fino al 31 luglio 2026, termine entro il quale gli interessati dovranno inoltrare l’istanza esclusivamente in modalità telematica. L’ammissione non è automatica, ma subordinata al possesso di specifici requisiti e alla formazione di graduatorie per sede. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inps, pratica forense per l’anno 2025-2026: requisiti, modalità di selezione e scadenza

Leggi anche: Inps: confermata l'APE sociale per chi matura i requisiti entro l’anno

Tutor e Orientatori 2025/26, in arrivo il Decreto: fino a 2.725 euro lordi. Requisiti per l’incarico e modalità di attribuzione. BOZZACon riferimento all’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta definendo la distribuzione dei fondi destinati alla...

Contenuti e approfondimenti su Inps pratica forense per l'anno 2025....

Temi più discussi: Pratica Forense all’Inps: c’è tempo fino al 31 luglio; Pratica forense INPS: domande entro il 31 luglio 2026; Modello RED pensioni 2026: scadenza, proroga e istruzioni di invio; Pagamenti INPS marzo 2026: pensioni, Assegno Unico e ADI.

Pratica forense INPS: domande entro il 31 luglio 2026Pratica forense INPS 2026: requisiti, domanda online, selezione e graduatorie per Avvocatura centrale e territoriale. Scadenza 31 luglio. diritto.it

Pratica forense INPS 2026: Bandi, requisiti, come presentare domandaSono stati pubblicati i bandi 2026 per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura centrale e le Avvocature territoriali dell’INPS. Ecco le informazioni utili e gli avvisi pubblici da scaric ... ticonsiglio.com

Pagamento Assegno di Inclusione marzo 2026: le date INPS e chi lo riceve prima https://www.scuolainforma.news/pagamento-assegno-di-inclusione-marzo-2026-le-date-inps-e-chi-lo-riceve-prima/ #bonus - facebook.com facebook

La facciata del palazzo dell'Inps di Bergamo sarà ripulita e i graffiti rimossi. Dal 2022 sportelli chiusi e piano terra vuoto. x.com