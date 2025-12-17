Tutor e Orientatori 2025 26 in arrivo il Decreto | fino a 2.725 euro lordi Requisiti per l’incarico e modalità di attribuzione BOZZA

In vista dell'anno scolastico 2025/26, si avvicina l'atteso Decreto che prevede un incentivo fino a 2.725 euro lordi per tutor e orientatori. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta definendo requisiti, modalità di assegnazione e distribuzione dei fondi dedicati alla valorizzazione di queste figure chiave nelle scuole secondarie di secondo grado. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla bozza in fase di sviluppo.

Con riferimento all'anno scolastico 20252026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta definendo la distribuzione dei fondi destinati alla valorizzazione dei docenti che ricoprono i ruoli di tutor e orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo Tutor e Orientatori 202526, in arrivo il Decreto: fino a 2.725 euro lordi. Requisiti per l’incarico e modalità di attribuzione. BOZZA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Bonus eettrodomestici 2025: in arrivo fino a 200 euro di sconto. Come funziona e chi può richiederlo Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025, sconto in negozio fino a 200 euro. C’è il Decreto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Risorse per la valorizzazione dei docenti con incarico di tutor e orientatore per l'a.s. 2025/26; Docenti tutor e orientatori, apre la piattaforma 2025/26. Compenso da 1.500 a 2.725 euro lordo Stato. NOTA Ministero; Docenti tutor e orientatore a.s. 2025/26; Tutor ed orientatore: una nota ministeriale conferma vincoli e limitazioni anche per l’a.s. 2025/26. Docenti tutor e orientatori, apre la piattaforma 2025/26. Compenso da 1.500 a 2.725 euro lordo Stato. NOTA Ministero - 6548 del 12 dicembre 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornisce indicazioni in merito alle risorse destinate alla valorizzazione dei docenti tutor e orientatori per l’anno ... orizzontescuola.it Retribuzione Docenti tutor e orientatori 2025 2026: compensi fino a 2725 €, Nota MIM - 2025/26, il Ministero dell'istruzione ha emanato la Nota con le prime indicazioni e gli importi delle re ... ticonsiglio.com

Tutor ed orientatore: una nota ministeriale conferma vincoli e limitazioni anche per l’a.s. 2025/26 - In assenza del decreto ancora da emanare e in grave ritardo, una nota del MIM anticipa le disposizioni su tutor e orientatore ribadendo anche quest’anno le imposizioni al collegio docenti e alla contr ... flcgil.it

Scuola, ai coordinatori classe i soldi di tutor-orientatori e carta docente a fine mese idee Gilda

Linee guida per l’orientamento (D.M. n. 328/2022): valorizzazione docenti tutor e orientatori e attività di formazione – a.s. 2025/26 x.com

Nota 6548 del 12 dicembre 2025 - Linee guida orientamento valorizzazione docenti tutor e orientatori e attività di formazione as 2025-26 Nota 6548 del 12 dicembre 2025 - Linee guida orientamento valorizzazione docenti tutor e orientatori e attività di formazi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.