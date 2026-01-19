L’INPS ha annunciato, con il Messaggio n. 128 del 14 gennaio 2026, la proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, permette di accedere al beneficio a chi matura i requisiti entro l’anno. È possibile presentare nuovamente le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso, confermando la validità dell’APE sociale per il 2026.

L’INPS, con il Messaggio n. 128 del 14.01.2026, comunica la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, nonché la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026. La misura riguarda i lavoratori che, al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi, si trovano in una delle condizioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inps: confermata l'APE sociale per chi matura i requisiti entro l’anno

Ape Sociale 2026, via alle domande: i requisiti per la pensione anticipata

A partire da oggi, è possibile presentare le domande per l’Ape Sociale 2026. L’Inps ha aperto ufficialmente le procedure, consentendo ai lavoratori interessati di verificare i requisiti necessari per accedere a questa forma di pensione anticipata. Questa misura rappresenta l’unico strumento di pensionamento anticipato ancora disponibile nel 2026, offrendo un’opzione per chi soddisfa i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Pensioni anticipate 2026: al via l’Ape Sociale, requisiti e come presentare la domanda

A partire dal 2026, si apre la possibilità di accedere alla pensione anticipata tramite l’Ape Sociale. In questa guida, vengono illustrati i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, offrendo informazioni chiare e aggiornate per chi desidera pianificare il proprio futuro previdenziale con attenzione e precisione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'Ape sociale confermata per il 2026: le indicazioni dell'Inps - Chi raggiunge i 63 anni e 5 mesi nel 2026 e ha gli altri requisiti per ottenere l'Ape sociale può fare domanda all'Inps ... msn.com