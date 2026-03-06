Inoue contro Nakatani | sfida per il titolo mondiale il 2 maggio al Tokyo Dome
Il 2 maggio al Tokyo Dome si terrà la sfida tra Inoue e Nakatani per il titolo mondiale. L'evento coinvolge due pugili giapponesi, entrambi in ottima forma, pronti a confrontarsi in una notte di grande attenzione internazionale. La serata vedrà i due atleti affrontarsi in un match che promette spettacolo e tensione.
Un evento pugilistico di respiro internazionale prende forma in Giappone, offrendo una serata che esalta due atleti al massimo della loro carriera. inoue contro nakatani si propone come sfida centrale per il titolo super bantamweight indiscusso, in programma il 2 maggio al Tokyo Dome, confermata durante una conferenza stampa a Tokyo. La manifestazione è progettata come uno degli appuntamenti domestici più imponenti degli ultimi anni, con protagonisti due pugili tra i più celebrati della scena nipponica. La conferma ufficiale dell’incontro ha messo al centro una cornice storica: Naoya Inoue difende il proprio titolo indiscusso nella divisione 122 libbre contro Junto Nakatani, avversario imbattuto noto per l’elevato livello tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
