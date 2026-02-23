Inoue contro Nakatani | sfida al Tokyo Dome il 2 maggio

Naoya Inoue affronterà Junto Nakatani il 2 maggio 2026 al Tokyo Dome, portando un grande match nel mondo della boxe giapponese. La sfida nasce dalla volontà di mettere alla prova le rispettive capacità nel quadrato, con un pubblico appassionato che aspetta da tempo questa occasione. Entrambi i pugili si preparano intensamente, consapevoli dell'importanza di questa notte di combattimenti. La data si avvicina rapidamente e l’attesa cresce tra gli appassionati.

Un evento di rilievo storico irrompe nel panorama pugilistico giapponese: Naoya Inoue e Junto Nakatani si sfideranno il 2 maggio 2026 al Tokyo Dome, con i titoli super bantamweight in palio. DAZN Boxing ha confermato l’incontro, confermato anche dall’analista di The Ring, e l’occasione è già descritta come una delle sfide più significative nella storia del pugilato giapponese. L’atmosfera è alimentata dall’unione di due campioni imbattuti e dalla cornice di un’arena simbolo della scena nazionale. La sfida è fissata per il 2 maggio 2026 presso il Tokyo Dome, impianto da 55.000 posti che ospita una card di grande richiamo per la boxe giapponese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

