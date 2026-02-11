Estrada sfida Nasukawa a Tokyo per il titolo WBC dei pesi gallo

In Giappone, Juan Francisco Estrada sfida Ryoji Nasukawa a Tokyo per cercare di conquistare un posto in finale per il titolo WBC dei pesi gallo. L’obiettivo del messicano è chiaro: vincere questa sfida eliminatoria e avvicinarsi a un match importante contro il campione. La tensione è alle stelle, e i tifosi italiani aspettano di vedere se Estrada riuscirà a portare a casa la vittoria.

Un crocevia cruciale per Juan Francisco Estrada, che cerca una strada diretta verso una contesa per il titolo WBC dei pesi bantamweight tramite una eliminatoria che si svolge in Giappone. L'incontro con Tenshin Nasukawa segna una scelta di precisione tattica, mirata a capitalizzare una finestra di opportunità mantenendo un equilibrio tra rischio e potenziale guadagno. Estrada è tornato al bantamweight lo scorso giugno con una decisione di 10 round contro Karim Arce Lugo, un rientro che ha segnato l'ingresso nella categoria 118 lb senza una dominanza immediata. Il risultato ha rafforzato la sua posizione nella classifica WBC, posizionandolo in una condizione favorevole per una chance titolata nel suo arco finale di carriera.

