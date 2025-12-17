‘Promossi’ in competenze digitali Anziani sfidano le nuove tecnologie

Gli anziani di Carrara affrontano con entusiasmo il primo corso di alfabetizzazione digitale ‘Carrara digitale’, organizzato dalla Consulta Anziani e dall’assessorato alle politiche sociali. Durante gli incontri, hanno approfondito temi come posta elettronica, intelligenza artificiale, fake news e identità digitale, dimostrando curiosità e voglia di imparare a muoversi con sicurezza nel mondo digitale.

© Lanazione.it - ‘Promossi’ in competenze digitali. Anziani sfidano le nuove tecnologie Posta elettronica, intelligenza artificiale, fake news e identità digitale. Sono state tante le curiosità poste dagli anziani durante le lezioni del primo corso di alfabetizzazione digitale ‘ Carrara digitale ’, organizzato dalla Consulta Anziani del Comune e l’assessorato alle politiche sociali grazie alle spiegazioni fornite durante i vari incontri dal facilitatore digitale Nicola Orlandi. Dal 25 settembre al 6 novembre, attraverso sei lezioni da due ore ciascuna, i tanti partecipanti hanno potuto approfondire le tante tematiche legate alle nuove tecnologie e al loro utilizzo. L’iniziativa ha fatto tappa a Carrara, Bonascola, Bedizzano, Fossone, Avenza e Marina, con numeri di partecipazione molto alti, 87 persone hanno parte alle lezioni, la maggior parte donne. Lanazione.it Leggi anche: Burocrazia più leggera per gli anziani, ma anche nuove competenze alle farmacie. Nel decreto del ministro Zangrillo la promessa di una pubblica amministrazione più accessibile e vicina Leggi anche: Nuove tecnologie digitali per il Museo Civico di Bari: "Patrimonio più fruibile in rete" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. ‘Promossi’ in competenze digitali. Anziani sfidano le nuove tecnologie - In tanti alle lezioni di alfabetizzazione con Nicola Orlandi. lanazione.it

Questionario per il corso sulle competenze digitali per giovani e anziani - Il Comune ha diffuso un questionario, scaricabile dal sito Internet istituzionale, per la raccolta dei dati e delle preferenze degli utenti che intenderanno aderire al progetto gratuito “Facilitazione ... laprovinciapavese.gelocal.it

Avviati nelle Marche master gratuiti promossi dalle Università di Urbino e Macerata, destinati agli operatori già attivi nei servizi sociali e finanziati da fondi nazionali ed europei per potenziare competenze tecniche, gestionali e capacità di intervento nel settore. - facebook.com facebook

Presentati i risultati del progetto di ricerca “Intelligenza Artificiale: le competenze dei manager che generano valore” promosso da @fondirigenti, con i soci Confindustria e @Federmanager, realizzato dal CdR Strategic Change “Franco Fontana” #Luiss con il c x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.