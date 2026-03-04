Paralimpiadi Invernali 2026 quando iniziano | calendario programma delle gare in tv e discipline

Le Paralimpiadi Invernali 2026 inizieranno il 6 marzo con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona e si concluderanno il 15 marzo. Il calendario prevede diverse discipline agonistiche distribuite in vari giorni, con le gare trasmesse in diretta tv. Sono coinvolti atleti provenienti da tutto il mondo che parteciperanno a diverse competizioni sportive.

Le Paralimpiadi prenderanno il via ufficialmente venerdì 6 marzo con la Cerimonia d'Apertura all'Arena di Verona e si chiuderanno il 15 marzo. Calendario fitto di eventi. Sei gli sport, ma numerosissime le gare in calendario. Diretta TV in chiaro sulla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Paralimpiadi Milano Cortina 2026: quando iniziano, le discipline e dove vederle in tv

Olimpiadi Invernali 2026, la guida completa di Milano-Cortina: date, calendario e programma delle gare in tvLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 iniziano oggi, 4 febbraio, con le competizioni preliminari nonostante la Cerimonia d'apertura dei...

Altri aggiornamenti su Paralimpiadi Invernali.

Temi più discussi: Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina: programma e significato; Paralimpiadi invernali 2026: il calendario completo giorno per giorno e le prospettive per le medaglie.

Quando iniziano paralimpiadi di Milano Cortina? Numeri e disciplineLe Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 ... funweek.it

Sfilata senza atleti all'apertura delle Paralimpiadi. Ecco cosa sta succedendo e cosa c'entra la RussiaAl posto degli sportivi ci saranno dei volontari. Il motivo ufficiale è logistico, ma la decisione è arrivata quando già molte nazioni avevano annunciato il boicottaggio ... today.it

-2 alle Paralimpiadi Manca pochissimo! Venerdì sera l’Arena di Verona sarà il cuore pulsante della grande apertura dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 Un momento di emozione, forza e ispirazione che ci ricorda quanto lo sport è imp facebook

Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina x.com