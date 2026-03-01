Paralimpiadi Invernali 2026 quando iniziano? Date sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano Cortina

Le Paralimpiadi Invernali 2026 si terranno a Milano e Cortina d’Ampezzo, con inizio previsto a fine febbraio. La manifestazione coinvolgerà diverse discipline sportive e si svolgerà in più sedi tra le due città. La durata dei Giochi sarà di circa dieci giorni, portando atleti da tutto il mondo a competere in un evento che attirerà l’attenzione internazionale.

Le Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 al 15 marzo 2026, quando l'Italia ospiterà i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento storico non solo per lo sport, ma anche per i valori di inclusione, accessibilità e innovazione che caratterizzeranno questa edizione. I Giochi Paralimpici Invernali si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi. La Cerimonia di apertura è prevista per il 6 marzo 2026 nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona, uno dei pochi siti Patrimonio UNESCO ad aver mai ospitato un evento paralimpico di questa portata.

