Iniesta ct del Marocco? Le ultime indiscrezioni

Al momento non ci sono accordi ufficiali o firme tra Andrés Iniesta e la federazione marocchina di calcio per il ruolo di direttore tecnico. Le indiscrezioni di stampa parlano di un possibile futuro incarico, ma nulla è stato confermato o annunciato ufficialmente. La trattativa sembra ancora in fase preliminare e non ci sono dettagli aggiuntivi disponibili.

?????? Despite reports, nothing signed or official yet between Andrés Iniesta and Morocco to become the new technical director.Talks are taking place, Moroccan Federation want Iniesta as director but not a done deal yet.Decision up to Andrés.???? pic.twitter.com4R9T7GOQ8Z In corso una valutazione che tiene desta l'attenzione sul possibile ingresso di Andrés Iniesta nello staff tecnico della federazione marocchina, con l'obiettivo di ricoprire un incarico di rilievo a livello dirigenziale. Le indiscrezioni indicano un interesse concreto per un ruolo di direttore tecnico e l'esito delle trattative resta incerto: non esiste alcuna conferma ufficiale e la decisione finale spetta all'ex fuoriclasse spagnolo.