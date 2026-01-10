Regragui il ct del Marocco | Vogliono far credere che il Marocco vince per favori arbitrali

Walid Regragui, ct del Marocco, ha recentemente commentato le accuse di favoritismi arbitrali nelle partite della sua squadra. In un contesto in cui si discute di decisioni arbitrali, Regragui ha sottolineato come alcune voci cercano di attribuire i successi del Marocco a presunti favori, evidenziando l’importanza di affrontare le polemiche con attenzione e rispetto per il merito sportivo.

In questi giorni è meglio non scherzare con Walid Regragui. Sono in molti a lamentarsi di un “arbitraggio favorevole” nei confronti del suo Marocco. Interrogato sulla questione dopo la vittoria contro il Camerun (2-0), che ha significato la qualificazione alle semifinali della Coppa d’Africa 2025, il commissario tecnico dei Leoni dell’Atlante si è mostrato piuttosto irritato. Rmc Sport riporta le sue parole: «Fin dall’inizio della competizione sappiamo dove vogliono portare il Marocco. Molti vogliono credere, o far credere alla gente, che abbiamo vantaggi a livello arbitrale. Io invece ho visto dei rigori che avrebbero potuto essere fischiati a nostro favore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

