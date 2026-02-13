Malesco | il 14 febbraio ingresso gratuito e visite guidate speciali al Museo della pietra ollare

Il Museo della pietra ollare di Malesco apre gratuitamente il 14 febbraio per celebrare la storia della Valle Vigezzo. La giornata si svolge in concomitanza con la Festa degli Innamorati, attirando residenti e visitatori desiderosi di scoprire le origini locali. Durante l’evento, saranno organizzate visite guidate speciali che permetteranno di esplorare da vicino le tecniche di lavorazione della pietra e la sua importanza nel patrimonio della zona. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di identità e a valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

Un racconto coinvolgente e divulgativo che accompagna i visitatori alla scoperta dei reperti più significativi, tra archeologia, vita quotidiana e tradizioni del territorio.Un'occasione per valorizzare un patrimonio unico. La giornata rappresenta una opportunità concreta per valorizzare un museo che custodisce un patrimonio prezioso e spesso poco conosciuto, legato alla storia della lavorazione della pietra ollare e alla cultura materiale delle comunità locali.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su malesco febbraio Visite guidate speciali al Museo della Natura e dell’Uomo nei due weekend prima di Natale Il Museo della Natura e dell’Uomo apre le sue porte con visite guidate speciali nei due weekend precedenti il Natale. Domenica al museo: il 1° febbraio ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali Domenica 1 febbraio, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali saranno aperti gratuitamente. Ultime notizie su malesco febbraio Argomenti discussi: Parco Nazionale della Val Grande: Iniziative ed eventi: Fondazione del VCO compie 20 anni; 20 anni della Fondazione Comunitaria del VCO; Malesco in festa per il Carnuà de Melèsk: al via la 146ª edizione; Malesco in festa per il Carnuà de Melèsk: al via la 146ª edizione - Ossola. 20 anni della Fondazione Comunitaria del VCOUna giornata speciale per riscoprire la storia e l’identità della Valle Vigezzo: sabato 14 febbraio 2026 il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco apre le porte al pubblico con ingresso gra ... verbanianotizie.it Che tempo faceva a Malesco il 14 Febbraio 2025 - Archivio Meteo Malesco- seleziona provincia - Alessandria (AL) Asti (AT) Biella (BI) Cuneo (CN) Novara (NO) Torino (TO) Verbano-Cusio-Ossola (VB) Vercelli (VC) ... ilmeteo.it Sabato 14 febbraio la Fondazione Comunitaria del VCO celebra il suo ventennale con un grande evento diffuso: oltre 20 musei del territorio apriranno gratuitamente per la cittadinanza Tra le strutture aderenti il museo “La Ca’ di Feman da la Piaza” sarà - facebook.com facebook