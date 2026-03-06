Il tecnico dell’Al Nassr ha annunciato che l’infortunio di Ronaldo è più grave di quanto si pensasse inizialmente, ma che c’è ancora una speranza di recupero. La squadra si trova in apprensione a causa della condizione del giocatore, e l’allenatore ha comunicato le ultime novità sulla situazione. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano Buffon su Bastoni: «Mi sembra tutto eccessivo, sta pagando più del dovuto. Ecco cosa penso del VAR in Inter Juve» Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Ronaldo, Jorge Jesus annuncia: «È più grave di quanto pensassimo, abbiamo una speranza»

Leggi anche: “Lo abbiamo perso, l’infortunio è grave”

Chiellini: «L'Inter è la squadra più forte del campionato , ma abbiamo una speranza»Nel pre-partita di Inter–Juventus, Giorgio Chiellini ha fornito indicazioni chiare ai microfoni di Sky Sport, delineando una cornice di confronto...

Altri aggiornamenti su Infortunio Ronaldo.

Temi più discussi: Ronaldo lascia l'Arabia Saudita: i motivi della partenza inaspettata; Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore e poi si fa male: rischia di saltare i Mondiali 2026; Al-Nassr conferma l’infortunio muscolare alla coscia di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria; Coppa del Mondo FIFA — Disegno.

Cristiano Ronaldo tiene in ansia l'Al Nassr, Jorge Jesus: Infortunio più serio del previstoCosì il tecnico del club saudita sul fuoriclasse ex United, Real e Juve: Tornerà in Spagna per sottoporsi alle cure di un terapista personale ... tuttosport.com

Cristiano Ronaldo, infortunio shock: vola a Madrid per curare il ginocchioIl 2026 di Cristiano Ronaldo si apre con uno stop inaspettato che fa tremare l'Al Nassr e la nazionale portoghese. Nonostante i 41 anni ... sportmediaset.mediaset.it

Come annunciato dall'allenatore dell'Al-Nassr in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo dovrà andare a Madrid per recuperare dall'infortunio muscolare al bicipite femorale accusato nella gara contro l'Al-Fayha «Anche altri giocatori si sono curati all’estero q x.com

Infortunio #CristianoRonaldo Le condizioni del portoghese - facebook.com facebook