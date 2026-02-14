Giorgio Chiellini ha detto che l’Inter è la squadra più forte del campionato, ma mantiene una speranza di vittoria. Durante l’intervista a Sky Sport, l’ex difensore della Juventus ha spiegato che la formazione nerazzurra ha dimostrato grande solidità in questa stagione e che la Juve dovrà giocare al massimo per ottenere un risultato positivo. Chiellini ha anche sottolineato come la partita possa essere decisiva per entrambe le squadre, soprattutto in vista delle prossime settimane.

Nel pre-partita di Inter–Juventus, Giorgio Chiellini ha fornito indicazioni chiare ai microfoni di Sky Sport, delineando una cornice di confronto orientata all’affermazione collettiva e al controllo della gara. Le sue parole mettono in evidenza l’obiettivo di mantenere aperto il campionato, riconoscendo la forza delle due squadre e richiamando l’esigenza di esprimere continuità nelle prestazioni per evitare errori decisivi. Chiellini ha sottolineato l’impegno di dar man forte al campionato e ha evidenziato che la squadra deve confermare quanto mostrato nelle settimane recenti. La sfida si presenta come una vetrina importante per dimostrare solidità e determinazione, con l’esigenza di evitare gli errori che hanno pesato in esiti precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chiellini: «L'Inter è la squadra più forte del campionato , ma abbiamo una speranza»

Giorgio Chiellini ha dichiarato che l’Inter, la squadra più forte del campionato da anni, rappresenta un ostacolo difficile per la Juventus.

Giorgio Chiellini ha detto a Sky che l’Inter è la squadra più forte del campionato, a causa della sua solidità e dei risultati recenti.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.