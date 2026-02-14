Chiellini | L' Inter è la squadra più forte del campionato ma abbiamo una speranza
Giorgio Chiellini ha detto che l’Inter è la squadra più forte del campionato, ma mantiene una speranza di vittoria. Durante l’intervista a Sky Sport, l’ex difensore della Juventus ha spiegato che la formazione nerazzurra ha dimostrato grande solidità in questa stagione e che la Juve dovrà giocare al massimo per ottenere un risultato positivo. Chiellini ha anche sottolineato come la partita possa essere decisiva per entrambe le squadre, soprattutto in vista delle prossime settimane.
Nel pre-partita di Inter–Juventus, Giorgio Chiellini ha fornito indicazioni chiare ai microfoni di Sky Sport, delineando una cornice di confronto orientata all’affermazione collettiva e al controllo della gara. Le sue parole mettono in evidenza l’obiettivo di mantenere aperto il campionato, riconoscendo la forza delle due squadre e richiamando l’esigenza di esprimere continuità nelle prestazioni per evitare errori decisivi. Chiellini ha sottolineato l’impegno di dar man forte al campionato e ha evidenziato che la squadra deve confermare quanto mostrato nelle settimane recenti. La sfida si presenta come una vetrina importante per dimostrare solidità e determinazione, con l’esigenza di evitare gli errori che hanno pesato in esiti precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Chiellini pre Inter Juve: «Loro la squadra più forte del campionato da anni, abbiamo una speranza»
Giorgio Chiellini ha dichiarato che l’Inter, la squadra più forte del campionato da anni, rappresenta un ostacolo difficile per la Juventus.
Chiellini a Sky: «Inter squadra più forte del campionato, noi sfrutteremo le nostre caratteristiche. Su Koopmeiners…»
Giorgio Chiellini ha detto a Sky che l’Inter è la squadra più forte del campionato, a causa della sua solidità e dei risultati recenti.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Juve sono pentito ma tifo Inter e Galatasaray. Volevo litigare ferocemente con Chiellini, ma lui...; John Elkann presente al JTC; Chiellini: Quando il rinnovo di Spalletti con la Juventus? Non c'è nessuna fretta, ma non abbiamo dubbi su Luciano; Tardelli si appella alla Juventus: Lasciate lavorare Chiellini. E poi si lascia al ricordo del mito Pablito Rossi.
Juventus, Chiellini: Lautaro è un killer, McKennie potrebbe fronteggiare DimarcoGiorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal derby d'Italia con l'Inter:. tuttomercatoweb.com
Chiellini a Sky: Inter la squadra più forte, sarà una gara bella e difficile. Koop sta bene, contenti del suo apportoGiorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby d'Italia. Le parole del dirigente bianconero: Dobbiamo sperare che l'Inter ... tuttojuve.com
#Chiellini analizza il momento della #Juve: la prestazione contro l' #Inter sarà fondamentale per confermare il percorso di crescita. Sprona #Koopmeiners e chiede di limitare gli errori per uscire con un risultato positivo da San Siro. #Juventusnews24 x.com
Inter-Juve è anche Marotta contro Chiellini: tra passato e presente, una cosa li unisce facebook