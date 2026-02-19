Lo abbiamo perso l’infortunio è grave

Il BodoGlimt ha subito un infortunio grave durante la partita contro l’Inter, giocata ieri sera. La causa è stata un contrasto violento che ha coinvolto uno dei giocatori chiave della squadra norvegese. L’atleta si è accasciato a terra, evidenziando un dolore intenso e la necessità di intervento medico immediato. L’evento ha influito sul risultato finale, con la squadra che ha concluso il match in dieci. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’atleta.

2026-02-19 12:07:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: IL sconfitta prima di lui BodoGlimt nel andata dei playoff del Lega dei Campioni permettere ‘sotto zero’ all’Inter (3-1). Cosa, però, finita ‘congelare’ al ‘nerazzurri’ era l’infortunio Lautaro Martinez andato in pensione zoppicando in esso 61?. “Abbiamo perso Lautaro, starà fuori per un po’ perché si è fatto male, l’infortunio è grave” ha assicurato Cristian Chivu dopo l’incontro. Abbiamo perso Lautaro, starà fuori per un po’ perché si è fatto male, l’infortunio è grave Cristian Chivu Il ‘Toro’ subisce una battuta d’arresto stiramento del polpaccio ma bisognerà attendere venerdì, quando verrà valutato conoscere il entità esatta della lesione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Incubo Inter: il crollo in Norvegia e l’infortunio a Lautaro. Chivu: “Lo abbiamo perso”L’Inter ha subito un tonfo in Norvegia e ha perso Lautaro Martinez a causa di un infortunio.

Inter, non solo la sconfitta: infortunio per Lautaro. Chivu: “L’abbiamo perso”Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il BodoGlimt, causando preoccupazione tra i tifosi dell’Inter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.