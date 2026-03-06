Infortunio Dybala l’attaccante della Roma si è operato al ginocchio! Svelati i tempi di recupero

Paulo Dybala, attaccante della Roma, si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. L’operazione, che è stata programmata, mira a risolvere il problema che lo ha colpito. Sono stati comunicati i tempi di recupero, anche se non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui possibili risultati. La Roma attende aggiornamenti sul percorso di riabilitazione del calciatore.

