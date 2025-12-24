Infortunio Bernardeschi l’ex Juve si è operato alla clavicola sinistra Svelati anche i tempi di recupero | ecco quando potrà riaverlo Italiano

Infortunio Bernardeschi, l’ex Juve si è sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola sinistra. L’esterno del Bologna dovrà restare fermo per 6 settimane. Il Bologna perde una delle sue pedine più esperte in un momento cruciale della stagione. Federico Bernardeschi, pilastro della formazione rossoblù, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura alla clavicola sinistra. L’infortunio costringerà l’ex giocatore della Juventus a uno stop forzato di circa un mese e mezzo. La notizia rappresenta un duro colpo per i piani tecnici del club emiliano, che dovrà rinunciare al talento del classe ’94 proprio nel passaggio fondamentale verso il 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

