Nelle Marche in aumento sia i morti che gli infortuni sul lavoro la Cgil | Una strage che non tende ad arrestarsi

Negli ultimi mesi, le Marche registrano un preoccupante incremento di incidenti e decessi sul lavoro, evidenziando una situazione che sembra sfuggire di mano. La Cgil denuncia una vera e propria emergenza, con numeri che continuano a crescere rispetto agli anni precedenti, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per garantire la sicurezza dei lavoratori e contrastare questa drammatica escalation.

ANCONA – Infortuni sul lavoro in aumento nelle Marche. Da gennaio a ottobre 2025 i morti sono stati 25, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. A pagarne il prezzo più alto è stata la provincia di Macerata con 7, poi Ascoli Piceno con 4.

Incidenti stradali: sinistri e feriti in aumento nelle Marche nel 2024, calano le vittime - Incidenti e feriti in aumento sulle strade marchigiane nel 2024, mentre il numero delle vittime cala. centropagina.it

Incidenti stradali nelle Marche, 72 quelli mortali nel 2024 - Il bilancio è pesante: 72 morti e quasi 7mila feriti nel 2024 sulle strade marchigiane, per un totale di circa 5mila incidenti. rainews.it

