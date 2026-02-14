Una nuova ricerca rivela che tra i 425 sportivi intervistati, chi dorme meno di sette ore ha più probabilità di infortunarsi durante l’attività fisica. La causa è il sonno insufficiente, che compromette la capacità dei muscoli di recuperare e rafforzarsi. Tra i partecipanti, molti segnalano di aver accusato dolore o fastidio durante gli allenamenti nei giorni in cui dormivano poco. In Italia, la corsa cresce di anno in anno, coinvolgendo ormai più di sette milioni di persone tra i 25 e i 55 anni, che corrono almeno una volta alla settimana.

In Italia la corsa è un fenomeno sportivo e sociale in continua espansione. Sono oltre 7 milioni le persone, prevalentemente tra i 25 e i 55 anni, che corrono regolarmente almeno una volta la settimana. Un numero importante che nel nostro paese rende la corsa amatoriale il settimo sport per praticanti. E non c’è runner che non si sia infortunato almeno una volta nella sua carriera, sebbene sia noto a tutti che per evitare traumi più o meno gravi sia necessario adottare alcuni accorgimenti: essere fisicamente allenati, preparare i muscoli allo sforzo con un buon riscaldamento e indossare scarpe adatte e di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La ricerca sulle abitudini di 425 sportivi Chi dorme poco è più propenso a farsi male. Un sonno di qualità per muscoli al top. Contro gli infortuni

Durante il periodo natalizio, le abitudini di ricerca degli italiani si trasformano, ma quanto sono diverse rispetto al resto dell’anno? Le analisi di Sevendata e Osservatorio Shinystat offrono uno sguardo oggettivo sui contenuti più cercati, sfatando alcuni miti e rivelando cosa realmente interessa agli utenti durante le festività.

Se hai difficoltà a dormire o il sonno non è riposante, lo yoga può rappresentare una soluzione naturale e efficace.

