Nel Piceno, soprattutto ad Ascoli Piceno, i casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali sono in forte aumento. Le statistiche segnalano un incremento che preoccupa lavoratori e aziende. La situazione evidenzia come le misure di prevenzione siano ancora insufficienti per proteggere chi lavora nella zona.

**Infortuni e malattie professionali nel Piceno: un andamento in crescita che preoccupa il territorio** Nel piceno, e soprattutto a Ascoli Piceno, si sta registrando un aumento significativo delle patologie professionali, un fenomeno che sembra mettere in evidenza la debolezza del sistema di prevenzione del lavoro in Italia. Secondo i dati forniti da Guido Bianchini, le denunce di infortuni e malattie professionali nella regione marchigiana sono salite a 16.889 nel 2025, con un incremento del 1,3% rispetto all’anno precedente. Un andamento che tocca diversi settori, con particolare rilevanza nei comparti manifatturiero e edilizio, che registrano un bilancio in crescita di incidenza e di impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patologie professionali in aumento nel Piceno: studio registra incremento significativo di infortuni sul lavoro

Negli ultimi anni, si registra un incremento delle malattie e degli infortuni professionali tra i lavoratori romani.

Nel periodo da gennaio a ottobre 2025, sono state registrate 497.

