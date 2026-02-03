Inail 2025 | infortuni a scuola in aumento del 3,8% a quota 80mila ma scendono a 8 i casi mortali tra gli studenti
Nel 2025 l’Inail ha registrato un aumento degli infortuni nelle scuole, con circa 80.900 casi, il 3,8% in più rispetto all’anno precedente. Nonostante l’aumento dei numeri, sono calati a otto i decessi tra gli studenti, segnando un lieve miglioramento in termini di sicurezza. Diminuiscono anche gli incidenti nei percorsi tra scuola e lavoro, che scendono dell’8,2%.
Nel 2025 l'Inail registra 80.871 infortuni scolastici (+3,8%), ma i decessi scendono a 8. Diminuiscono dell'8,2% gli incidenti nei percorsi scuola-lavoro, con 1.889 casi. Due le vittime in itinere. Un quadro complesso tra aumenti generali e cali specifici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Inail 2025
Infortuni a scuola, INAIL conta 74.050 denunce entro novembre 2025: tre casi su quattro coinvolgono under 15, otto studenti morti
Entro novembre 2025, l'INAIL ha registrato circa 74.
Incidenti sul lavoro, 792 morti nel 2025: i dati Inail. Tra gli studenti quasi 2mila infortuni durante l’alternanza
Nel 2025 in Italia sono morte quasi 800 persone sul lavoro, secondo i dati Inail.
Ultime notizie su Inail 2025
Argomenti discussi: Accordo Inail Cnel: come cambiano le denunce di infortunio; INAIL: accordo con il CNEL – nelle comunicazioni di infortunio va inserito il codice alfanumerico attribuito ai Ccnl; Near miss: trasformare i quasi incidenti in conoscenza condivisa che previene gli infortuni; Incidenti (e decessi) nel tragitto casa-lavoro in aumento, Fenomeno preoccupante.
Inail: nel 2025 infortuni sul lavoro +1,4% e 1.093 casi mortaliRoma, 3 feb. (askanews) – Le denunce di infortunio presentate nel 2025 all’Inail, comprese quelle relative a studenti, sono state 597.710, in aumento dell’1,4% rispetto alle 589.571 dell’anno preceden ... askanews.it
Inail, nel 2025 aumentano infortuni studenti a scuola, 8 i mortiLe denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Inail entro il mese di dicembre 2025 sono state 80.871, in aumento del 3,8% rispetto alle 77.883 del 2024. (ANSA) ... ansa.it
1,2 lavoratori ogni mille denunciano un infortunio sul lavoro. Nei primi nove mesi dell’anno l’INAIL ha registrato una sostanziale stabilità (-0,2%) nel numero di infortuni denunciati sul posto di lavoro. Complessivamente, ogni centomila occupati, si verificano 1. - facebook.com facebook
Il 29/1 all’Università di Catania si tiene un seminario su prevenzione degli infortuni domestici, sicurezza alimentare, zoonosi e tutele. L’evento è promosso da #Inail e Università a sostegno della campagna Inail contro gli infortuni domestici. urly.it/31dmaw x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.