Inail 2025 | infortuni a scuola in aumento del 3,8% a quota 80mila ma scendono a 8 i casi mortali tra gli studenti

Nel 2025 l’Inail ha registrato un aumento degli infortuni nelle scuole, con circa 80.900 casi, il 3,8% in più rispetto all’anno precedente. Nonostante l’aumento dei numeri, sono calati a otto i decessi tra gli studenti, segnando un lieve miglioramento in termini di sicurezza. Diminuiscono anche gli incidenti nei percorsi tra scuola e lavoro, che scendono dell’8,2%.

