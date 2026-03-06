Al Teatro Cartiere Carrara lo spettacolo Indovina chi ci inganna a cena con Sabrina Giannini e Franco Berrino

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La tournée proseguirà sabato 14 marzo al Teatro Corso di Venezia e si concluderà martedì 17 marzo al Teatro Nazionale di Milano. Così spiega Sabrina Giannini: «“Indovina chi ci inganna a cena” è uno spettacolo che vuole alimentare la conoscenza e disintossicare dalla dipendenza del cibo industriale e dai loro veleni, causa di enormi danni alla salute, come spiegheremo con il prezioso contributo del dottor Franco Berrino, epidemiologo ed esperto di prevenzione dell’Istituto dei tumori di Milano. Metteremo in luce, caso per caso, i meccanismi perversi, ingannevoli, corruttivi e nascosti che portano all’autorizzazione in commercio di additivi, dolcificanti, emulsionanti, pesticidi e tutto quanto l’industria vuole portare sul mercato per fare profitto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Indovina chi ci inganna a cena: date, città e biglietti dello spettacolo con Sabrina Giannini

