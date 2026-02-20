venus williams riceve una wild card per singolare e doppio a indian wells

Venus Williams partecipa al torneo di Indian Wells grazie a una wild card, nonostante abbia ormai 45 anni. La sua presenza nel tabellone singolare e doppio conferma il suo desiderio di continuare a giocare a livello professionistico. La tennista statunitense, vincitrice di cinque titoli di Wimbledon, si prepara a sfidare le avversarie in un evento molto seguito nel circuito WTA. La sua candidatura ha suscitato attenzione tra gli appassionati, che attendono di vederla in azione.

Continua il cammino attraverso il tennis per Venus Williams, ancora a 45 anni. La cinque volte vincitrice di Wimbledon ha ricevuto una wild card per il WTA 1000 di Indian Wells, che nel calendario dell’associazione professionistica femminile è il terzo in ordine di tempo dopo Doha e il chiacchieratissimo Dubai, diventato quasi “il festival dei ritiri”. Venus Williams avrà l’invito per entrambi i tabelloni. Singolare, dunque, e anche doppio, in un torneo che per lei e la sorella Serena è stato particolarmente presente e assente assieme nella storia. Fu a Indian Wells che insulti di ogni genere, razzisti compresi, portarono le due, a inizio carriera, a non tornare per più di tre lustri.🔗 Leggi su Oasport.it

