Venus Williams 45 anni e una sfida | torna a Indian Wells dopo 25

Venus Williams, 45 anni, ha deciso di tornare a giocare a Indian Wells dopo 25 anni, portando con sé l’esperienza di una carriera lunga e ricca di successi. La tennista americana ha ottenuto una wild card per il torneo WTA 1000 del 2026, annunciando così il suo ritorno in uno degli eventi più prestigiosi al mondo. La sua partecipazione ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La prima partita si avvicina.

Ritorno a Indian Wells: Venus Williams, una leggenda riaccende la sfida a 45 anni. Venus Williams, icona del tennis mondiale, ha ricevuto una wild card per partecipare al WTA 1000 di Indian Wells nel 2026. L'annuncio segna un ritorno significativo per la campionessa statunitense, che affronterà la competizione californiana a 45 anni, e riapre un capitolo complesso della sua storia con il torneo, segnato da polemiche e un lungo periodo di assenza. Un onore e una sfida: la reazione degli organizzatori. La decisione di concedere la wild card a Venus Williams è stata accolta con grande soddisfazione dagli organizzatori del BNP Paribas Open.