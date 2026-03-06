India nasce la prima ambulanza al mondo per elefanti | salvato un esemplare di 27 anni ferito a una zampa

In India è stata inaugurata la prima ambulanza al mondo dedicata esclusivamente agli elefanti. Un esemplare di 27 anni con una ferita a una zampa è stato il primo animale ad essere trasportato con questo nuovo mezzo. L’intervento è stato realizzato dall’organizzazione Wildlife SOS, che ha progettato il veicolo appositamente per il soccorso dei pachidermi.

Un elefante di 27 anni con una ferita alla zampa è diventato il protagonista del primo intervento ufficiale della nuova ambulanza progettata dall'organizzazione Wildlife SOS specificamente per pachidermi. Il salvataggio segna una pietra miliare nella medicina veterinaria e nella conservazione della fauna selvatica, dimostrando come l'innovazione tecnologica possa fare la differenza nella cura degli animali di grandi dimensioni. L'ambulanza per elefanti rappresenta una soluzione rivoluzionaria a un problema concreto: come trasportare in sicurezza animali che possono pesare diverse tonnellate quando necessitano di cure mediche urgenti.