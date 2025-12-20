India treno passeggeri travolge una mandria di elefanti | uccisi 8 esemplari

Un incidente si è verificato nello stato dell’Assam, in India, dove un treno passeggeri ha travolto una mandria di elefanti, causando la morte di otto di essi. L’accaduto evidenzia le difficoltà di convivenza tra infrastrutture e fauna selvatica nella regione. Le autorità stanno indagando sulle cause e valutando eventuali misure per prevenire simili incidenti in futuro.

(Adnkronos) – Un treno passeggeri ha travolto una mandria di elefanti nello stato nord-orientale indiano dell'Assam, provocando la morte di otto esemplari. Secondo le autorità locali, fortunatamente nessun passeggero ha riportato ferite. L'incidente, avvenuto al di fuori dei corridoi protetti per gli elefanti, ha causato il deragliamento di cinque carrozze del convoglio diretto a Nuova Delhi .

