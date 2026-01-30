Cagnolino bloccato in un vallone con una zampa ferita | salvato e restituito alla proprietaria

Questa sera a Castellabate, un cane è stato trovato in un vallone in località Annunziata. Il cagnolino aveva una zampa ferita e sembrava in difficoltà. I volontari delle associazioni animaliste sono intervenuti subito, riuscendo a prenderlo e portarlo in salvo. Dopo aver curato la ferita, hanno rintracciato la proprietaria, che ha potuto riabbracciare il suo cane. La scena ha riportato un po’ di sollievo tra i residenti, dopo che il ritrovamento aveva creato qualche tensione in zona.

Tensione, stasera, a Castellabate, dove un cane è stato ritrovato in un vallone, in località Annunziata. A lanciare l'allarme è stata la proprietaria dell'animale che non aveva fatto rientro: immediato l'intervento della Polizia Locale che ha raggiunto la zona indicata e avviato le operazioni di recupero. Il cagnolino di 8 anni, Enea il suo nome, ha riportato una ferita a una zampa e si è trovato in una situazione di estremo pericolo, anche a causa del temporale e del fango. Tuttavia, è stato recuperato e restituito alla proprietaria.

