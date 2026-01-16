Due ragazze italiane su OnlyFans accusate di evasione fiscale | Hanno guadagnato 250mila euro senza dichiararli

Due giovani italiane di Lodi sono state inserite nelle notizie per aver accumulato circa 250mila euro su OnlyFans in cinque anni, senza averli dichiarati al Fisco. Le ragazze, entrambe ventenni, sono attualmente sotto indagine per presunta evasione fiscale. Questa vicenda solleva questioni sulla regolarità fiscale nel settore dei contenuti digitali e sull’importanza di rispettare le normative tributarie.

