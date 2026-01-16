Due ragazze italiane su OnlyFans accusate di evasione fiscale | Hanno guadagnato 250mila euro senza dichiararli
Due giovani italiane di Lodi sono state inserite nelle notizie per aver accumulato circa 250mila euro su OnlyFans in cinque anni, senza averli dichiarati al Fisco. Le ragazze, entrambe ventenni, sono attualmente sotto indagine per presunta evasione fiscale. Questa vicenda solleva questioni sulla regolarità fiscale nel settore dei contenuti digitali e sull’importanza di rispettare le normative tributarie.
Soldi incassati in cinque anni, ma non dichiarati al Fisco. Secondo le accuse. Per questo due creator ventenni di Lodi sono nei guai. I finanzieri del comando provinciale di Lodi hanno concluso due attività ispettive a carattere fiscale nei confronti delle due ragazze, note su OnlyFans. 🔗 Leggi su Today.it
