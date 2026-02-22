Gioco strategia e comunità Forlimpopoli patria degli scacchi

Il torneo di scacchi a Forlimpopoli ha richiamato numerosi appassionati, spinti dalla passione per il gioco e dal desiderio di confrontarsi. La competizione si è svolta in una piazza centrale, attirando giocatori di tutte le età che hanno dimostrato abilità e nervi saldi. Con ogni mossa, i partecipanti hanno messo alla prova la loro concentrazione e capacità di pensare in anticipo. La giornata ha rafforzato il ruolo degli scacchi come momento di aggregazione.

Quando una pedina può cambiare il corso della partita, il fascino degli scacchi diventa molto più di un gioco: è strategia, concentrazione e comunità. Forlimpopoli si prepara a vivere questa esperienza con una nuova rassegna di eventi dedicati al mondo degli scacchi, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione Ugo - Unione Giovani Organizzati e Frampula Events, con Niccolò Zanotti ed Enrico De Gori tra i principali promotori. L’iniziativa nasce dal successo del torneo di gennaio, che ha registrato grande partecipazione e interesse, spingendo gli organizzatori a creare una rassegna stabile con appuntamenti settimanali, il primo dei quali è fissato per mercoledì 25 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

