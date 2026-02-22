Gioco strategia e comunità Forlimpopoli patria degli scacchi

Da ilrestodelcarlino.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo di scacchi a Forlimpopoli ha richiamato numerosi appassionati, spinti dalla passione per il gioco e dal desiderio di confrontarsi. La competizione si è svolta in una piazza centrale, attirando giocatori di tutte le età che hanno dimostrato abilità e nervi saldi. Con ogni mossa, i partecipanti hanno messo alla prova la loro concentrazione e capacità di pensare in anticipo. La giornata ha rafforzato il ruolo degli scacchi come momento di aggregazione.

gioco strategia e comunit224 forlimpopoli patria degli scacchi
© Ilrestodelcarlino.it - "Gioco, strategia e comunità". Forlimpopoli patria degli scacchi

Quando una pedina può cambiare il corso della partita, il fascino degli scacchi diventa molto più di un gioco: è strategia, concentrazione e comunità. Forlimpopoli si prepara a vivere questa esperienza con una nuova rassegna di eventi dedicati al mondo degli scacchi, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione Ugo - Unione Giovani Organizzati e Frampula Events, con Niccolò Zanotti ed Enrico De Gori tra i principali promotori. L’iniziativa nasce dal successo del torneo di gennaio, che ha registrato grande partecipazione e interesse, spingendo gli organizzatori a creare una rassegna stabile con appuntamenti settimanali, il primo dei quali è fissato per mercoledì 25 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Pontedera, in partenza 'Comunità in gioco': il progetto contro la dipendenza da gioco di azzardo

Giorgetti: Partita a scacchi Lega-Vannacci? "E' una scienza non un gioco" – Il videoIl ministro Giorgetti interviene in modo deciso sulla polemica tra Lega e Vannacci, sottolineando che non si tratta di un semplice gioco ma di una vera e propria scienza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gioco, strategia e comunità. Forlimpopoli patria degli scacchi; La passione per gli scacchi diventa una rassegna: al via gli appuntamenti tra tornei e gioco libero; NASCE IL TEATRO DI COMUNITÀ A CANISTRO: UN PROGETTO CULTURALE PER RAFFORZARE LEGAMI, IDENTITÀ E PARTECIPAZIONE; Al Festival debutta Italpizza: il FantaSanremo parla modenese.

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 4 settembre è già amatissimo dalla comunità e da Elon MuskEpic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratuito della prossima settimana, che sarà disponibile a partire dal 4 settembre, fino all'11 settembre 2025. Si tratta di uno strategico a turni di ... multiplayer.it

Stop al gioco d’azzardo patologico. Per il Circondario è ’Game Over’: Così sensibilizziamo la comunitàTante iniziative e un sito ad hoc dell’ente per dare forza a un progetto che coinvolge tutti i Comuni. La vicepresidente Poli: Parliamo di una criticità sociale che registra numeri in continua ... ilrestodelcarlino.it