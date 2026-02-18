Decreto Bollette | Governo Valuta Contributo Bancario da Profitti Record per Alleggerire Famiglie e Imprese

Il governo italiano sta considerando di chiedere un contributo alle banche, dopo aver scoperto che hanno ottenuto profitti record nel 2025. Salvini ha rilanciato la proposta, puntando a usare parte di questi guadagni per sostenere le famiglie e le imprese con il nuovo decreto bollette. La decisione arriva in un momento in cui le bollette continuano a pesare sui bilanci di molte famiglie.

Banche nel Mirino: Salvini Rilancia la Richiesta di Contributo per il Decreto Bollette. Il governo italiano valuta la possibilità di richiedere un contributo straordinario alle banche, forti di utili record nel 2025, per finanziare il nuovo decreto bollette. L'iniziativa, sostenuta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, mira ad alleggerire l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese, con una decisione attesa in Consiglio dei Ministri entro domani. Profitti Bancari e la Nuova Imposta: Un Dibattito Aperto. La spinta del Ministro Salvini arriva in un momento di particolare solidità per il settore bancario italiano.