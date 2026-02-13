Un convegno per Giorgio La Pira sabato prossimo nella sala Bcc

Sarà dedicato alla figura e all'attualità del pensiero di Giorgio La Pira il convegno in programma sabato 21 febbraio, alle 9.30, nella sala Bcc Città & Cultura. L'iniziativa, dal titolo 'Unire le città per unire le nazioni. L'idea e la funzione della città in Giorgio La Pira', è promossa dalla Fondazione Giorgio La Pira insieme al Comune e ad Anci Emilia-Romagna. L'appuntamento vuole offrire un'occasione di approfondimento pubblico sul ruolo delle città come luoghi di dialogo, coesione sociale e cooperazione tra i popoli, in una fase storica attraversata da nuove tensioni internazionali. Al centro, la lezione del "sindaco santo", due volte primo cittadino di Firenze e protagonista della Democrazia Cristiana del dopoguerra, ricordato per l'impegno a favore dei più fragili, per la difesa del lavoro e per le iniziative di diplomazia tra i popoli negli anni della Guerra Fredda.