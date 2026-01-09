Il 9 gennaio del 1904 nasceva Giorgio La Pira Il sindaco santo che amava Firenze come nulla altro al mondo

Il 9 gennaio 1904 nasceva Giorgio La Pira a Pozzallo, in Sicilia. Figura di rilievo della storia italiana, fu sindaco di Firenze e un uomo che amava profondamente la città, impegnato nel diritto, nella politica e nel dialogo civile. La sua vita e il suo impegno sono un esempio di dedizione e valori, lasciando un’eredità importante per Firenze e l’Italia.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Il 9 gennaio del 1904 nasceva Giorgio La Pira nell'estremo sud della Sicilia, a Pozzallo, in una casa tipica delle costruzioni arabo-mediterranee. Morì a Firenze a Villa Cherubini il 5 novembre 1977. Nella sua breve vita, Giorgio La Pira ha fatto tante cose: quando studiava ragioneria a Messina, aveva un compagno di lavoro che si chiamava Salvatore Quasimodo, poi Premio Nobel per la letteratura. Questi due giovani ragazzi siciliani lavoravano in un grande spaccio di sale e tabacchi di proprietà dello zio di La Pira, il massone Occhipinti. Dopo essersi diplomato ragioniere, in un solo anno La Pira prese la maturità classica e si iscrisse a Giurisprudenza all'università di Messina.

