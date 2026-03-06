Incontro sui nuovi servizi sociosanitari

Il coordinamento delle Leghe Spi Cgil del distretto Rubicone e Mare ha organizzato un incontro dedicato ai nuovi servizi sociosanitari, con il patrocinio del Comune di. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, che si sono confrontati sulle novità e le modalità di accesso ai servizi. La discussione si è concentrata sulle modalità di implementazione e sulla gestione delle risorse destinate all’assistenza sociosanitaria.

Il coordinamento Leghe Spi Cgil del distretto Rubicone e Mare, con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone e con la collaborazione di Asp del Rubicone, Auser, Centro per i diritti del malato "Natale Bolognesi", Centro sociale Secondo Casadei, Avis e Aido, organizza per oggi alle 15 nella sala Galeffi al secondo piano del palazzo municipale una conferenza su "I nuovi servizi socio sanitari nel distretto Rubicone e Mare: dove sono e come utilizzarli al meglio". Sono la Casa della Comunità, il Cau Centro Assistenza Urgenza, l’Infermiere di Famiglia e Comunità e il Pua Punto Unico di Accesso. Interverranno: Francesco Sintoni direttore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontro sui nuovi servizi sociosanitari rogoredo, di marco (m5s): «ancora senza una data il ripristino dei servizi sociosanitari»Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Torniamo ad occuparci di Rogoredo, quartiere di cui continuiamo ad avere a cuore le sorti soprattutto... Dopo il match, scoppia sui social la polemica sui bagni dello stadio. L'assessore Bravi rassicura: "In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici"È stata una domenica positiva per la Sambenedettese, che ha portato a casa la vittoria nella trasferta allo stadio Morgagni contro il Forlì. Commissione Welfare su RUNTS, d. lgs 62 e legge di bilancio Contenuti utili per approfondire Incontro sui nuovi servizi sociosanitari. Temi più discussi: Incontro sui nuovi servizi sociosanitari; Melegnano, incontro in Regione sul nuovo hub di interscambio; A Savignano un incontro pubblico sui servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare; Intesa su Trasporto Pubblico Locale: gli esiti dell’incontro in Provincia tra il presidente Tarantino e la sindaca di Lecce Poli Bortone – Provincia di Lecce. Montespertoli, sabato 7 marzo l’incontro con i nuovi residentiIn Palazzo comunale un momento di accoglienza dedicato ai cittadini che hanno trasferito la residenza nel 2025 e nei primi mesi del 2026 ... gonews.it Polizia municipale a Messina, Basile accoglie i 100 nuovi agenti in servizio da aprileOggi l'incontro a Palazzo Zanca con il sindaco e il dg Puccio. Polemica la consigliera Centofanti: La stranezza di una convocazione a ridosso delle elezioni da Tempostretto.it ... msn.com L'agroalimentare marchigiano guarda alla Croazia, incontro ad Ancona. Camera di Commercio Marche: "Settore sviluppa sei miliardi ed è in crescita" #ANSA x.com Dopo tre utili di fila, il club rossonero andrà incontro a un bilancio in rosso. Ma la politica di risparmi ha ridimensionato il buco economico - facebook.com facebook