rogoredo di marco m5s | ancora senza una data il ripristino dei servizi sociosanitari

Il capogruppo M5s Lombardia ha annunciato che il ripristino dei servizi sociosanitari a Rogoredo non ha ancora una data stabilita. Questa dichiarazione arriva mentre si torna a parlare del quartiere, che continua a essere sotto l’attenzione pubblica. La questione riguarda il ripristino di servizi fondamentali per i residenti, ancora senza indicazioni precise sui tempi di riattivazione.

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Torniamo ad occuparci di Rogoredo, quartiere di cui continuiamo ad avere a cuore le sorti soprattutto adesso, che i riflettori della cronaca si stanno spegnendo. A dicembre il M5s Lombardia aveva ottenuto, grazie ad un emendamento a mia prima firma alla legge di bilancio, lo stanziamento di trecentomila euro per il ripristino dei presidi socio sanitari volti a supportare e intercettare, tutti quei ragazzi che finiscono nell’inferno della tossicodipendenza. Abbiamo interrogato l’Assessore Bertolaso per sapere a che punto sia la messa a terra di quelle risorse. Purtroppo, nella risposta data dall’Assessore manca la certezza di una data certa per il ritorno di quei servizi, citati dallo stesso Assessore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

