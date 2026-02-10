Giornali | Comune di Firenze abbatte per le edicole il 70% del canone per il suolo pubblico

Il Comune di Firenze ha deciso di ridurre del 70% il canone per il suolo pubblico delle edicole nel 2026 e 2027. La misura mira ad aiutare i giornalai, che in questi anni hanno sofferto le conseguenze della pandemia e della crisi economica. L’amministrazione comunale ha comunicato che questa riduzione si applica alle edicole di tutta la città, per dare loro maggiore respiro e possibilità di sostenersi. La decisione arriva in un momento di incertezza per il settore e potrebbe rappresentare un aiuto concreto per molte attività.

FIRENZE – Il Comune di Firenze ha confermato l'abbattimento del 70% del canone per il suolo pubblico delle edicole per il biennio 2026-2027. E' quanto riporta una nota di Palazzo Vecchio dove si specifica che tale conferma vale solo per le attività dove "non sono state accertate violazioni in tema di vendita prevalente di prodotti di editoria" e che "risultano in regola col pagamento del canone". Ad oggi, si spiega ancora dal Comune, i controlli hanno portato all'accertamento di 25 violazioni dell'obbligo di esposizione di giornali o prodotti editoriali in almeno il 70% della superficie esterna dell'edicola.

