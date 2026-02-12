Il colesterolo in menopausa può salire senza motivo apparente, lasciando molte donne preoccupate. La Professoressa Rovere Querini spiega che questo aumento può aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. Sono molte le donne che si ritrovano a dover affrontare questa sfida, anche senza aver adottato comportamenti scorretti. La buona notizia è che oggi ci sono nuove terapie che aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e a ridurre i rischi.

I l colesterolo che sale senza un motivo apparente è una delle sorprese meno gradite della menopausa. Si mangia come prima, ci si muove, ma le analisi raccontano un’altra storia. In menopausa non cambia solo il metabolismo dei grassi: cambia il modo in cui l’organismo gestisce infiammazione, immunità e invecchiamento. Il colesterolo, quindi, non è solo un numero da abbassare, ma un segnale che va interpretato. Ne parliamo con un’esperta d’eccellenza, la Professoressa Patrizia Rovere Querini, direttrice dell’Unità Operativa di Medicina generale a indirizzo salute metabolica e invecchiamento dell’IRCCS Ospedale San Raffaele su cosa succede davvero al corpo femminile in menopausa e su come proteggere cuore e metabolismo senza ansia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Colesterolo in menopausa: l’intervista alla Professoressa Rovere Querini su rischio cardiovascolare e nuove terapie

Approfondimenti su Menopausa Colesterolo

Il monitoraggio dei livelli di HDL e LDL resta uno dei modi più semplici per proteggere il cuore.

Recordati e Moderna annunciano una partnership per sviluppare un nuovo farmaco contro un raro disturbo metabolico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Menopausa Colesterolo

Argomenti discussi: Obesità in post-menopausa, terapia ormonale associata a maggiore risposta a tirzepatide.

Il colesterolo buono, in menopausa non lo è piùPer anni abbiamo creduto che il colesterolo buono tenesse a bada gli accumuli di quello cattivo. Esatto, è proprio così. Con un'eccezione: questo non sembrerebbe essere vero per le donne in menopausa. repubblica.it

Problemi al cuore in menopausa: cause, sintomi e prevenzioneScopri il legame tra menopausa e problemi al cuore. Con la diminuzione degli estrogeni, il rischio di ipertensione aumenta in menopausa. microbiologiaitalia.it

Bella giornata oggi per le classi quinte della nostra scuola Primaria “Olga Rovere” che hanno avuto l’opportunità, in linea col programma didattico che le vede in queste settimane impegnate nell’approfondimento della storia di Roma, di visitare piazza del Ca - facebook.com facebook